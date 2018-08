Schiff mit 141 Flüchtlingen darf auf Malta anlegen

Das Rettungsschiff "Aquarius" und die 141 Flüchtlingen an Bord dürfen nach einer tagelangen Irrfahrt im Mittelmeer endlich anlegen.

Umfrage Hat die EU in der Flüchtlingskrise versagt? Nein, die Grenzsicherung funktioniert inzwischen 3 % 3 % Ja, einzelne Länder tragen die ganze Last 63 % 63 % Die EU ist machtlos, solange nicht alle ihren Beitrag leisten 17 % 17 % Es wird gehandelt, aber viel zu spät 17 % 17 % Insgesamt 2408 Teilnehmer

Wie die Regierung mitteilt, hat Malta den Hafen für das Schiff nach anfänglicher Weigerung endlich freigegeben. Die Migranten sollen an mehrere Länder aufgeteilt werden.

Neben Spanien, Portugal, Luxemburg, Frankreich wird auch Deutschland Flüchtlinge aufnehmen. Den Helfern bereitet aber vor allem die Vielzahl an unbegleiteten Minderjährigen an Bord Sorgen.

"Viele chronisch mangelernährt"

"Viele von ihnen sind chronisch mangelernährt, was wir auf die Haftbedingungen in Libyen zurückführen, wo die meisten keinen Zugang zu ausreichend Nahrung hatten", so eine Sprecherin.

Die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Meditérranée betreiben die "Aquarius". Am vergangenen Freitag wurden ebenfalls mehrere Flüchtling gerettet. Sie stammen überwiegend aus Somalia und Eritrea. Die Hälfte der Migranten sind ebenfalls Kinder.

(red)