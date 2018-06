Arbeiter begraben Hund unter heißem Asphalt

Solche Taten machen einfach nur fassungslos! Indische Bauarbeiter haben nahe des berühmten UNESCO-Welterbe Taj Mahal am Stadtrand von Agra im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh einen Straßenhund auf bestialische Weise getötet. Wie die "Times of India" berichtet, wurde das Tier, das am Dienstag am Rand der Baustelle schlief, mit heißem Bitumen überschüttet und einer Straßenwalze überfahren.

"Am Vormittag hörte ich einen Hund vor Schmerzen aufheulen und bin sofort hinaus gelaufen. Einige Nachbarn waren bereits zur Stelle. Die Beine des Hundes waren unter dem heißen Asphalt begraben und er hat sich vor Qualen gewunden", erinnert sich Augenzeuge Virendra Singh an den schrecklichen Moment.

Völlig unberührt vom Schicksal des leidenden Vierbeiners sollen die Straßenarbeiter ihre Bauarbeiten fortgesetzt haben. "Wir haben die Arbeiter um Hilfe gebeten, um die Straße aufzugraben und das Tier zu befreien, doch sie wollten davon nichts wissen". Der Vierbeiner überlebte seine Tortur nicht. Die Arbeiter verließen später die Baustelle und ließen den zur Hälfte begrabenen Kadaver einfach liegen.

Road construction company RP Infraventure Pvt. Ltd. constructed part of Fatehpur road over a dead dog in Agra. The dog's body was removed after police complaint was filed,PWD has also sent a notice to the company pic.twitter.com/rivppo9ZxD