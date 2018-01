Arzt bestätigt: Donald Trump ist übergewichtig

Etwas mehr als 108 Kilogramm bringt der US-Präsident auf die Waage. Bei einer Größe von 1,90 Metern bedeutet das: Übergewicht.

Dr. Ronny Jackson war für die Untersuchung verantwortlich. Gleich nach dem Wiegen, soll er mit Trump seine Ernährung besprochen und eine Diät vorgeschlagen haben. Auch Sport hätte der Arzt empfohlen. Dem US-Präsidenten hätte er das Ziel gesetzt, zumindest fünf Kilo abzunehmen.

Auch geistige Gesundheit wurde getestet

"Er sollte weniger Fett und Kohlenhydrate zu sich nehmen", erklärte Jackson gegenüber Reportern. Ansonsten wäre Trump rundum gesund. Viel mehr meinte er, der Zustand sei"exzellent".

Der amerikanische Präsident selbst hat entschieden, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Überraschenderweise gab er aber offenbar den Großteil preis. So liege sein Ruhepuls beispielsweise bei 68, sein Blutdruck bei 122/74.

Neben dem Gesundheitscheck soll Trump auch einen Test über seinen geistigen Zustand gemacht haben - freiwillig. Dieser sei positiv ausgefallen. Bei einem kognitiven Test hätte er 30 von 30 Punkten erreicht. Damit wollte der US-Präsident die Stimmen verstummen lassen, die meinten, er sei psychisch instabil.

(slo)