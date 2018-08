Arzt in seiner Praxis von Messerangreifer ermordet

Der Polizei wurde am Donnerstagmorgen eine Messerattacke in einer Arztpraxis in Offenburg im Westen Baden-Württembergs gemeldet. Gegen 8:45 Uhr sollen dort der Arzt sowie eine Helferin von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden sein. Der Mediziner erlag kurz darauf seinen Verletzungen, die Mitarbeiterin wurde schwer verletzt.

Umfrage Hat die Polizei genug Rechte? Ja, die bisherigen Gesetze sind vollkommen ausreichend.

Nein, die Beamten sollen weitreichender durchgreifen dürfen.

Die Polizei fahndete nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einem Großaufgebot von über 20 Polizeistreifen aus Offenburg und dem Umland. Unter anderem waren die Polizeihubschrauberstaffel, die Hundestaffel sowie die Bundespolizei beteiligt. Gegen 10 Uhr konnte im Bereich des Freiburger Platzes ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Details werden derzeit nicht genannt. Der mutmaßliche Täter soll in Offenburg "bekannt" gewesen sein. Wie die "Badische Zeitung" berichtet, hinterlässt der getötete Arzt eine Frau und eine Tochter.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)