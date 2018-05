Ast-Attacke auf Mädchen in der Berliner U-Bahn

Der Zwischenfall ereignete sich bereits Mitte April am Vormittag in der Berliner U6 zwischen den Bahnhöfen Platz der Luftbrücke und Ullsteinstraße. Ein Mann schrie das dunkelhäutige Mädchen an und schlug es mit einem Ast auf den Kopf. Andere Fahrgäste schritten ein und drängten den Täter laut "Bild" aus dem Waggon.

Opfer wird noch gesucht



Das angegriffene Mädchen fuhr mit der U-Bahn weiter und konnte noch nicht ausgeforscht werden. Der Täter hingegen wurde mittlerweile gefunden: Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

(red)