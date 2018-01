Astronaut könnte zu groß für die Rückkehr sein

Vor drei Wochen flog der japanische Astronaut Norishige Kanai ins Weltall zur Internationalen Raumstation ISS. Seitdem hat er ein deutliches Stück an Größe gewonnen: 9 Zentimeter!

Kanai macht sich nun Sorgen, dass er nicht in den Sitz an Bord des russischen Shuttles passen könnte, das ihn im Juni wieder auf die Erde bringen soll.

Zuerst wachsen, dann schrumpfen

Astronauten wachsen in der Schwerelosigkeit zwischen zwei und fünf Zentimetern, weil sich die Wirbel in der Wirbelsäule auseinanderbewegen. Wenn sie auf die Erde zurückkehren, schrumpfen sie wieder auf ihre Normalgröße.

"Guten Morgen, allerseits. Ich habe eine große Ankündigung. Unsere Körper wurden gemessen, nachdem wir angekommen sind und ich bin um ganze neun Zentimeter gewachsen. Ich bin innerhalb von drei Wochen wie eine Pflanze gewachsen. So etwas habe ich seit der High School nicht mehr erlebt. Ich bin ein bisschen besorgt, dass ich nicht mehr in den Sitz passen könnte, wenn ich heim muss", schrieb Kanai in einem sozialen Netzwerk.

