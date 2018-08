Asyl-Ankerzentren in Bayern ab heute in Betrieb

Das deutsche Bundesland Bayern hat am Mittwoch gemäß dem "Migrations-Masterplan" von CSU-Innenminister Horst Seehofer die sogenannten Ankerzentren für Asylwerber in Betrieb genommen. Dort sollen Migranten gesammelt untergebracht werden, bis über ihren Asylantrag entschieden wird.

Umfrage Soll die EU Asylzentren in Spanien einrichten? Natürlich. In den Zentren können Asylanträge besser bearbeitet werden.

Diese Zentren helfen nichts. Man muss die Fluchtursachen bekämpfen.

Je weiter weg von Österreich, desto besser.

Man sollte Flüchtlinge umgehend in ihre Heimat zurückbringen.

"AnKER" steht für "Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung". Seehofer erhofft sich von den Sammelzentren schnellere Asyl-Entscheidungen, da alle zuständigen Stellen dort vertreten sind, und – bei einem negativen Asylbescheid – schnellere Abschiebungen. Aber auch Bewerber mit Bleibeperspektive werden künftig in den Zentren untergebracht.

Bayern als Pilotprojekt, SPD stimmt zu

Zunächst gibt es sieben Ankerzentren in Bayern. Sollte das Pilotprojekt Erfolg haben, werden andere Bundesländer nachziehen, heißt es. Und am Ziel will auch der Koalitionspartner SPD nicht rütteln.

Der Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius, erklärte etwa: "Auch wir wollen, dass Asylsuchende möglichst schnell Klarheit darüber haben, ob sie in Deutschland bleiben können." Wenn "Ankerzentren" einen Beitrag dazu leisten könnten, wäre das zu begrüßen.

Im Gegenzug wurde nach langem Hin und Her zwischen Union und SPD ebenfalls mit dem heutigen 1. August die Bestimmungen für den Familiennachzug gelockert. Bisher durften viele Flüchtlinge zwei Jahre lang keine Angehörigen nach Deutschland holen. Seit Mittwoch ist der Familiennachzug auch für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder möglich, wenn auch in engen Grenzen.



