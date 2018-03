Attentat auf Spion: Gift an der Türklinke des BMW?

Bringt ein roter 3er-BMW Licht ins Dunkel des Spionagethrillers aus London? Fix ist: Laut britischen Medien soll das Nervengift, das bei dem Anschlag auf Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Yulia verwendet worden war, an den Türklinken des Wagens von Skripal entdeckt wurden. So würde sich erklären, wie Vater und Tochter vergiftet worden sind. Es gibt aber auch Theorien, wonach das Gift über die Klimaanlage des Autos verteilt worden sein könnte Die Polizei gab zudem bekannt, dass insgesamt 38 Personen von dem Anschlag betroffen und in Behandlung sind – sie sollen jedoch nur leicht kontaminiert worden sein.



Das Netz berichtet über den Fall Skripal (Quelle: YouTube).

Skripal und seine Tochter, die erst am Vortag aus Russland angereist war, waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich noch im Spital – ihr Zustand ist kritisch. Bei dem Attentat war das in der früheren Sowjetunion produzierte, extrem gefährliche Nervengift "Nowitschok" verwendet worden.

Scotland Yard geht 380 Spuren nach



Scotland Yard fehlen immer noch 40 Minuten im Zeitablauf des Tattages, in denen nicht sicher ist, was die Opfer getan haben – und sucht Zeugen. Insgesamt will die Polizei aktuell 380 Spuren nachgehen.

