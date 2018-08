Auf Straße erstochen: Täter schrieb Opfer Brief

Am Montagvormittag wurde Anna S. von einem Kiosk-Mitarbeiter von hinten attackiert. Zeugen berichten, dass er die Frau niedergeschlagen und anschließend auf sie eingestochen habe. Mehrere Passanten rannten auf den Mörder zu, sogar ein Radfahrer folgte dem Flüchtenden. In einem Gebüsch sollen sie ihn gestellt haben. Er habe jedoch erneut zum Messer gegriffen und seine Verfolger bedroht. Anschließend schüttelte er seine Verfolger ab.

Die Polizei Düsseldorf verdächtigt den 44-jährigen Ali S. Nur wenige Minuten nach der Tat stürmte das Sondereinsatzkommando seine Wohnung. Vom mutmaßlichen Mörder keine Spur.

Hinweise auf "psychische Behinderung"

Der Kiosk-Mitarbeiter soll sein Opfer gekannt haben. Das zeigt auch ein Brief, welcher der "Bild" vorliegt. Dieser wurde bei Anna S. in der Wohnung gefunden. In diesem Schreiben entschuldigt sich der 44-Jährige dafür, dass er ein "Blödmann" sei. Offenbar habe es einen Streit zwischen ihm und Anna S. gegeben. Die 36-Jährige blockierte offenbar die Nummer des Mannes, womit er nicht leben konnte. Er schreibt: "Jede Sekunde ohne Dich ist die Hölle für mich".

Bei Ali S. handelt es sich um einen anerkannten Flüchtling aus dem Iran. Er kam 2001 nach Deutschland. Laut Mordkommission gebe es bei dem Mann Hinweise auf eine "psychische Behinderung". Bislang fehlt von dem 44-Jährigen jede Spur.

