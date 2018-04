Aus Versehen überweist Bank 28 Milliarden Euro

Kann ja mal passieren? Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Deutschen Bank ein peinlicher Buchungsfehler kurz vor Ostern passiert. Auf ein Konto hat das größte deutsche Geldhaus aus Versehen 28 Milliarden Euro überwiesen, so ein Unternehmenssprecher am Freitag in Frankfurt. Der Börsenwert der Deutschen Bank liegt unter dem Überweisungswert bei 24 Milliarden Euro.

Der Fehler, immerhin wurde ein Zehntel der liquiden Mittel des Geldhauses auf das Konto überwiesen, sei nach wenigen Minuten erkannt und die Überweisung rückgängig gemacht worden. Schaden sei dabei keiner entstanden. Es soll sich beim Zielkonto nicht um ein Privatkonto, sondern um ein Konto der Deutschen Bank bei der Terminbörse Eurex gehandelt haben.

