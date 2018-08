Australiens Premier Turnbull tritt zurück

Der 63-jährige Politiker wird sowohl seinen Parteivorsitz der Liberalen als auch seinen Posten als Regierungschef abgeben. Das berichten örtliche Medien am Freitag.

Sein Nachfolger soll der bisherige Schatzkanzler Scott Morrison (50) werden. Er konnte eine Kampfabstimmung innerhalb der Fraktion gegen Innenminister Peter Dutton für sich entscheiden. Das Rennen um das Amt des Parteivorsitzenden und Regierungschefs gewann mit dem 50-Jährigen Morrison letztlich ein Politiker, der im gemäßigten Flügel der Partei verortet wird. Dutton wäre der Mann des konservativen Flügels gewesen und gilt als Gesicht von Australiens harter Linie gegenüber Flüchtlingen und anderen unwillkommenen Einwanderern.

Turnbull hatte das Land seit September 2015 regiert. Schlechte Umfragewerte und eine verlorene Nachwahl sorgten für interne Querelen. Am Donnerstag gaben drei Minister gemeinsam ihren Rücktritt bekannt, was Turnbull die Mehrheit in seiner Fraktion kostet.

Damit hat Australien seit 2017 keinen Regierungschef, der tatsächlich die volle Amtszeit durchgemacht hatte.

Die Liberalen regieren zusammen mit der Nationalen Partei. Das Bündnis hat nur eine Stimme Mehrheit. In allen Umfragen liegt derzeit die Labor-Opposition vorn. Spätestens im Mai 2019 muss gewählt werden.

