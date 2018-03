Australierin rettet riesige Spinne vor den Fluten

Spinnen – vor allem große – sind eine Urangst vieler Menschen. Die wenigsten denken wohl daran, eine Riesenspinne auch noch die Hand zu reichen und sie zu retten.

Eine Australierin bewies, dass sie sehr wohl ein Herz für Achtbeiner hat. Nachdem heftige Regenfälle in Teilen Australiens derzeit für Wasserfluten sorgen, entdeckte sie eine Riesenspinne in Not.

Vor Regenfluten auf Ast geflüchtet

Der Achtbeiner hatte sich vor den Wassermassen auf einen Ast gerettet. In einem Facebook-Video ist zu sehen, wie jemand die Hand zur Spinne hält, um zu veranschaulichen, wie groß sie ist.

In einem zweiten Video ist zu sehen, wie die Australierin und ein Mann den Ast mit der Spinne in Sicherheit bringen.



(red)