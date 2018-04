Lkw raste in Münster in Menschenmenge

In Münster ist am Samstagnachmittag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei bestätigte, dass in der Münsteraner Altstadt ein Wagen in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren sei.

Laut Medienberichten gibt es mehr als 30 Verletzte und zumindest drei Tote. Das bestätigte mittlerweile auch die Polizei: "Es gibt Tote und Verletzte", heißt es auf Twitter. Die Feuerwehr sprach von rund 50 Betroffenen. "Die Gesamtzahl der Betroffenen liegt bei ungefähr 50", sagte ein Feuerwehrsprecher den "Westfälischen Nachrichten".

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP zunächst nur, dass es in der Altstadt einen Großeinsatz gebe.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Beim Fahrzeug soll es sich um einen Kleinlaster gehandelt haben. Deutsche Medien schreiben, dass es sich um einen Anschlag handelt. Der mutmaßliche Täter habe sich selbst gerichtet, bestätigten die Beamten. Er soll zuvor noch aus dem Wagenfenster auf Passanten geschossen haben, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.

Der Mann, der in Münster in eine Menschenmenge gefahren ist, ist nach Angaben der Polizei tot. Er habe sich umgebracht, bestätigte die Polizei der dpa. — WDR aktuell (@WDR) 7. April 2018

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den betroffenen Bereich – eine Gaststätte beim Kiepenkerl – in der Stadt zu meiden. Der Kiepenkerl ist ein Wahrzeichen von Münster. Direkt daneben befindet sich eine bei Touristen und Einheimischen äußerst beliebte, traditionsreiche Gaststätte.

Die Lage sei nach wie vor unübersichtlich. Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei sowie Hubschrauber seien vor Ort. Medienberichten zufolge durchsuchen die Einsatzkräfte mit Hunden die Gegend nach Sprengstoff. Die Verletzten werden per Helikopter und mit Rettungswägen in umliegende Spitäler gebracht.

#Kiepenkerl: Weiterhin ist die Lage unübersichtlich . Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Wir sind für Euch vor Ort. Bitte keine Spekulationen. Mehr Infos gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Auf Twitter werden Bilder geteilt, die den Anschlag zeigen sollen.

Polizei #Muenster geht inzwischen von einem #Anschlag aus. Tote und Verletzte durch Lkw, der in Menschenmenge rast. Mehr gleich. #BREAKING pic.twitter.com/Yw0Xy6mHoz — Oliver Stolz (@Stolz_Ohligs) 7. April 2018

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Erst am Freitagabend ist im deutschen Cottbus ein Mann (25) mit einem Geländewagen in eine Fußgängergruppe gefahren. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

