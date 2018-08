"In Hohlräumen könnte es noch Überlebende geben"

Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die Bilder von den Trümmern der Autobahnbrücke in Genua gesehen haben?

Zur Person



Linda Hornisberger (57) ist Bereichsleiterin Verschüttetensuche bei Redog, dem Schweizerischer Verein für Such- und Rettungshunde. Die Katastrophensuchhunde kommen zum Einsatz, wenn Menschen unter schwierigen Trümmerlagen vermutet werden – etwa nach einem Gebäudeeinsturz, nach Erdbeben, Explosionen oder Bergstürzen. Im Ausland waren sie zuletzt nach den Erdbeben in Nepal (2015) und in Japan (2011) im Einsatz.

Das Wichtigste in Kürze:

In der norditalienischen Stadt Genua ist zu Mittag eine Brücke der Autobahn A10 eingestürzt.



Das Morandi-Viadukt stürzte aus mehr als 40 Metern Höhe und auf einer Länge von rund hundert Metern ein.



Die in den 1960er Jahren gebaute und 2016 renovierte Autobahnbrücke ist Teil der mautpflichtigen Autobahn A10.



Sie zählt zu den meistbefahrenen und wichtigsten Autobahnrouten von Genua.



Polizei und Rettungskräfte sprechen von zumindest 35 Toten und zahlreichen Verletzten.