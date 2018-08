"Dutzende Tote" nach Brückeneinsturz in Genua

Eine wichtige Autobahnbrücke ist am heutigen Dienstag in Genua ohne Vorwarnung eingestürzt.Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen stehen im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr, gab es auf der Morandi-Brücke regen Verkehr, als sie einstürzte. Mindestens zehn Fahrzeuge und deren Insassen wurden unter den Trümmern vermutet. Ein Lkw-Fahrer konnte gerade noch bremsen und entging so haarscharf der Katastrophe. Dutzende Menschen hatten weniger Glück – laut "Corriere della Sera" sind bislang mindestens elf Todesopfer bestätigt.

"Oh mein Gott!" – Video zeigt den Einsturz:



In der Autobahnbrücke klafft ein Loch von rund 100 Meter Länge. Offenbar wird aktuell ein Mangel in der Bausubstanz für den Einsturz verantwortlich gemacht. Das in den 1960er-Jahren errichtete Bauwerk galt laut "ARD"-Korrespondentin Ellen Trapp seit Längerem als marode. Ihren Angaben zufolge, müsse wegen des normalerweise hohen Verkehrsaufkommens auf der Brücke, mit Verletzten oder sogar Toten gerechnet werden.

Die Morandi-Brücke, auch bekannt als Polcevera-Viadukt, verbindet die Bezirke Sampierdarena und Cornigliano in Genua. Sie wurde in den 1960er-Jahren gebaut und befindet sich etwa 45 Meter über der Erde. Die tragenden Betonpfeiler sind 90 Meter hoch. Es handelt sich bei der Brücke um eine so genannte Schrägseilbrücke.





