BMW-Werk in Deutschland steht in Flammen

Im BMW-Werk in Landshut bei Bayern ist es am Sonntag zu einem Brand gekommen. Ersten Informationen zufolge brach in einer Haller voller Magnesium ein Feuer aus.

Wie die "Passauer Neue Presse" berichtet, wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Mittlerweile konnte der Brand wieder unter Kontrolle gebracht werden, drei Personen sollen dabei verletzt worden sein. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bahnverkehr von Einsatz betroffen

Auch der deutsche Bahnverkehr war von dem Feuerwehreinsatz in Landshut betroffen. Zwischen Wörth an der Isar und Landshut war zwischenzeitlich die Strecke gesperrt.

(wil)