Baby krabbelt alleine auf Straße – Mutter in Haft!

Man will sich gar nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können: Mitten im Verkehr krabbelte am Freitag in Utica (New York) ein erst neun Monate alter Bub mutterseelenalleine auf der Bleecker Street. Fremde finden den Kleinen, bingen ihn in Sicherheit. Mitten in der Szene , die per Kamera festgehalten wird, schreit plötzich eine Frau: "Oh mein Gott, das ist mein Baby".

Das dramatische Video wurde mittlerweile auf Facebook 2,2 Milionen mal geteilt – und auch der Polizei in die Hände gespielt. Die forschte jetzt die Mutter des Babys , Ledrika Ford (27), aus.



Ledrika Ford (27) mit den vier Kindern. Credit: Facebook

Die Frau gab bei der Polizei an, dass sich der Bub, als sie in der Bleecker Street parkte, am Rücksitz ihres Autos in einem Kindersitz befunden hatte. Erst als die Frau vor ihrem Wohnhaus mehrere Blocks weiter angehalten hatte, war ihr aufgefallen, dass das Kind nicht mehr im Auto war. Er soll unbemerkt aus dem Fahrzeug gekrabbelt sein. Die Mutter fuhr daraufhin zur Bleeker Street zurück, übernahm das Kind von den Passanten.

Mutter drohen bis zu ein Jahr Gefängnis

Mittlerweile hat das Jugendamt den Säugling und drei Geschwister in ihre Obhut genommen. Die Mutter der Kinder muss sich jetzt vor Gericht wegen Gefährdung des Kindeswohl verantworten. Am 23. März ist die erste Verhandlung – Ledrika Ford drohen bis zu ein Jahr Haft.

(isa)