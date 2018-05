Baby stürzt wegen High Heels in den Tod

Der glücklichste Tag im Leben eines jungen Paares wurde von einem tragischen Todesfall überschattet: Während der Hochzeitsveranstaltung in der indischen Großstadt Kalyan, nahe der Metropole Mumbai, stürzte ein Baby in den Tod – wegen den High Heels seiner Mutter. Das berichtet die "Times of India".

Femida S. (23) trug ihr sechs Monate altes Baby im Arm, als sie mit ihrer Familie gerade die Festhalle verlassen wollte. Aufgrund ihrer Stöckelschuhe verlor die junge Frau das Gleichgewicht und stolperte vorwärts.

Dabei wurde der kleine Bub über das Geländer eines Balkons im ersten Stock geschleudert. Bei dem folgenden Aufprall zog sich das Kind schwerste Verletzungen zu.

Sofort eilte die Familie mit dem Baby in ein Krankenhaus, doch die Ärzte konnten nicht mehr tun, als den Bub für tot zu erklären.

