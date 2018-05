Blutrausch 01. Mai 2018 09:12; Akt: 01.05.2018 09:35 Print

Wolf richtet Massaker an 40 Schafen an

Blutbad ausgerechnet am "Tag des Wolfes": Ein Wolf hat in der Nähe von Bad Wildbach in der Nacht auf Montag über 40 Schafe getötet.