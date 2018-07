Konditorin backt Kuchen in Tierform – Shitstorm!

Eigentlich ist sie ein Star unter den Bäckern: Hannah Edwards (35) aus London wird "Cake Illusionist" genannt, die zweifache Mutter fabriziert Kuchen, die wie echte Tiere aussehen – doch jetzt tobt ein Shitstorm um ihre Kunst. Grund: Edwards hatte Videos ins Netz gestellt, auf denen sie ihre Ware anschneidet – Tierfreunde laufen Sturm.

Das Netz berichtet über den kuriosen Fall (Quelle: YouTube)

Alles hatte vor Jahren angefangen, als die britische Hobby-Konditorin einen Geburtstagskuchen in Löwenform für ihren Sohn gebacken hatte. Der gelang so gut, dass sie immer weiter machte, sich mit Pferden, Hunden und andere Tieren probierte – und bald ihre Kunstwerke gut verkaufen konnte. Doch mit den "Messer-Videos" könnte sie jetzt ein Eigentor geschossen haben. Das Netz ist jedenfalls empört: "Das ist nur noch krank. Einen Hund in Lebensgröße zu backen und ihn dann mit dem Messer zu zerteilen. Das ist schockierend und dumm!", ätzte ein User.



Die Bäckerin wehrt sich gegen die Vorwürfe (Quelle: YouTube)

"Wie kann man so barbarisch sein?" ätzen User

Ein anderer kommentierte: "Wie kann man so barbarisch sein, ein lebensechtes Tier mit Gesicht und Augen herzustellen und es dann zu essen?" Ein dritter User schrieb: "Deine ,Hundekuchen' sind ekelhaft. So eine Verschwendung von Talent!" Nachdem Unbekannte sogar ihre private E-Mail-Adresse veröffentlich hatten, wird Edwards von Drohbriefen bombardiert. Das Opfer wehrt sich: "Ich kann jedem versichern, dass ich keine Serienmörderin und sehr tierlieb bin. Ich rette sogar Bienen mit Zuckerwasser", postete die Konditorin.

