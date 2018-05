Bär? Wolf? US-Rancher erlegt mysteriöses Tier

Filmreifer Grusel aus Denton (USA): In einem Waldgebiet im Bundesstaat Montana erschoss ein US-Rancher jetzt ein mysteriöses Zottelwesen. Es ähnelt einem Hund, Wolf oder sogar einem Bären, ist aber Experten völlig unbekannt. Jetzt wird wild gerätselt, um was für ein Tier es sich handeln könnte. Ist es der erste Beweis für einen Werwolf? Oder eines Hundes, der vor 10.000 Jahren ausgestorben ist?

Das geheimnisvolle Tier war am 16. Mai einer Farm zu nahe gekommen und von einem Rancher erschossen worden. Es hat fast graues Fell und eine lange Schnauze. Doch Wolf-Experten winken ab: Für einen Wolf hat das Wesen viel zu kurze Beine und zu große Ohren. "Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, um was es sich handelt", so Bruce Auchly, Sprecher der zuständigen Behörde "Montana Fish, Wildlife and Parks".

Ist das Wesen ein "Schrecklicher Hund"?



Nachdem Bilder der "Kreatur" viral gingen, häufen sich die Thesen um die Herkunft des Tieres. Selbst ernannte Experten wollen einen jungen Grizzylbär erkannt haben, Verschwörungstheoretiker sogar einen Werwolf – der in Montana "Dogman" genannt wird. Wahrscheinlicher, aber genau so spektakulär ist die Theorie, dass man das Exemplar eines "Canis dirus" erlegt hat – der "Schreckliche Hund" ist eigentlich vor 10.000 Jahren ausgestorben, war aber in Nordamerika heimisch.

In der Kult-Serie "Game of Thrones" kommt der "Schreckliche Hund" als "Schattenwolf" vor. Zudem ist eine noch unentdeckte Rasse eines Wolfshundes im Gespräch. Jetzt soll ein DNA-Abgleich mit verwandten Spezis endgültige Klärung in den mysteriösen Fall bringen.

