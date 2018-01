Bald erleben wir die Super-Blau-Mondfinsternis

Supermond, Blue Boon und Blutmondfisternis – alle drei helle Spektakel dürfen wir an nur einem Tag, den 31. Jänner, erleben. Beim sogenannten Supermond kommt der Vollmond der Erde besonders nahe, er ist dann "nur" etwa 360.000 Kilometer entfernt. Im Gegensatz zum normalen Vollmond erscheint er deshalb noch heller und größer.

Den Blue Moon gibt es zu sehen, wenn alle 2,5 Jahre der Supermond zweimal im Monat am Himmel steht. Er erscheint aber, entgegen der Vermutung, nicht blau. Die Bezeichnung "Blauer Mond" kommt von der Redewendung "Once In A Blue Moon", übersetzt "alle Jubeljahre einmal".

Bei der Blutmondfinsternis hat der Mond eine rote Färbung. Das Phänomen entsteht, wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt und es somit zur Mondfinsternis kommt. Die rote Färbung entsteht "durch Streulicht der Sonne, welches durch die Erdatmosphäre hindurch auf den Mond fällt. Nur die langwelligen, roten Anteile des Sonnenlichts durchdringen die Lufthülle der Erde", so die Erklärung der Plattform "monfinsternis.info".

Besonders gut beobachten lässt sich das Himmelsspektakel in Zentral- und Ostasien, Australien, im Pazifik und in Spitzbergen. Hierzulande ist die "Super-Blau-Mondfinsternis" leider nicht so gut zu sehen.

