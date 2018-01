Ballaballa: 3 Profifußballer gegen 100 Kinder!

In Japan spielten jetzt drei Nationalspieler gegen nicht weniger als 100 (!) Mini-Kicker. Raten Sie einmal, wer das Fußballspiel gewonnen hat ...

Ganz schön was los auf dem Rasen! Drei Nationalspieler (blau) traten in Japan zum Fußball gegen eine rote Meute aus 100 Schülern an. (Bild: Screenshot Youtube)