Bayern will Burkaverbot im Gericht einführen

Bislang gibt es in Deutschland kein grundsätzliches Verbot, während einer Verhandlung das Gesicht zu verhüllen, sondern lediglich richterliche Anordnungen im Einzelfall.

Wie stehen Sie zum Burka-Verbot in Österreich?

In bestimmten Bereichen des öffentlichen Diensts, in Gerichten und der Bundeswehr gilt bereits seit Mitte 2017 in Deutschland ein Verbot der Vollverschleierung. Das Tragen von Burka und Nikab ist bei der Dienstausübung sowie bei Tätigkeiten mit unmittelbarem Dienstbezug untersagt. Außerdem wird mit dem Gesetz bereits seit vorigem Jahr geregelt, dass das Zeigen des Gesichts durchgesetzt werden kann, wenn es für die Identifizierung einer Person notwendig ist.