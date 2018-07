Beate Zschäpe ist des 10fachen Mordes schuldig

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wurde am Mittwoch des zehnfachen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die ursprünglichen drei Verteidiger der NSU-Hauptangeklagten hatteen noch am Tag zuvor eine sofortige Freilassung ihrer Mandantin gefordert.

Zu Beginn seines Plädoyers sagte Rechtsanwalt Wolfgang Heer am Dienstag vor dem Oberlandesgericht München, Zschäpe sei "keine Terroristin, keine Mörderin und keine Attentäterin". Sie sei "wegen aller angeklagter Staatsschutzdelikte freizusprechen und unverzüglich freizulassen". Zschäpe bildete laut Anklage mit den mutmaßlich durch Suizid ums Leben gekommenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU).

Freilassung gefordert

Sie stand als Mittäterin an den zehn dem NSU vorgeworfenen Morden, zwei Bombenanschlägen und 15 Raubüberfällen vor Gericht. Außerdem war sie wegen Brandstiftung im letzten Versteck des Trios, einer Wohnung in Zwickau, angeklagt. Heer sagte, Zschäpe sei weder an den Morden noch an den Anschlägen und Überfällen beteiligt gewesen und habe auch nicht mit Mundlos und Böhnhardt eine Terrorgruppe gebildet.

Als wesentliche Tat sei ihr nur die Brandstiftung vorzuwerfen, die anders als von der Anklage behauptet aber keine schwere Brandstiftung gewesen sei. Da dafür maximal zehn Jahre Haft drohten und Zschäpe sich in sechs Jahren und sieben Monaten Untersuchungshaft tadellos verhalten habe, müsse ihr Haftbefehl umgehend aufgehoben und sie freigelassen werden.

Heer bildet zusammen mit den Rechtsanwälten Wolfgang Stahl und Anja Sturm das Trio aus Pflichtverteidigern, das Zschäpe seit Beginn des Mammutprozesses im Mai 2013 verteidigte. Allerdings überwarf sich Zschäpe im Lauf des Verfahrens mit den dreien und wird nun auch noch von zwei Wahlverteidigern vertreten. Diese forderten maximal zehn Jahre Haft, auch sie sehen im Wesentlichen nur die Brandstiftung als erwiesen an.

Neben Zschäpe wurden auch vier Mitangeklagte verurteilt. Ralf W. als "Waffenbeschaffer" für den NSU zu zehn Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord. Holger G. als Unterstützer der terroristischen Vereinigung fasste drei Jahre Haft aus. André E. ebenfalls als Unterstützer erhielt zwei Jahre und sechs Monate Haft. Carsten S. bekam drei Jahre Jugendstrafe wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen. Er war zur Zeit der Verbrechen noch nicht im Erwachsenenalter und wurde als Jugendlicher verurteilt.

(kko/afp/red)