Bei Schweizern landet die Katze häufig am Teller

"Ja, wir essen Katzenfleisch", berichtet eine Bäuerin der Schweizer Zeitung "Le Matin". Und dabei soll es sich um keinen Einzelfall handeln.

Unsere Nachbarn scheinen Gefallen an Katzen gefunden zu haben. Neu ist das Tier am Speiseplan jedoch nicht. Katharina Beriger, Sprecherin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten Schweiz, bestätigt: "Schweizer Bauern haben schon immer Katzenfleisch gegessen." Besonders im zweiten Weltkrieg hätte man das Samtpfoten des öfteren in den Topf geworfen, da Nahrungsknappheit herrschte.

Gesetz wird gefordert

Beriger wisse zudem auch, dass die Katze nun erneut immer öfter auf dem Teller der Schweizer lande: "Wir finden das ganz schlimm und grausig. Aber wir wissen, dass dies bei Bauern immer wieder vorkommt." Sie selbst ist eine von rund 1,3 Millionen Schweizer Katzenhaltern. Für sie ist das Tier bereits ein Familienmitglied.

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Besonders Bauern würden die Samtpfoten gerne zu einem Schmaus verarbeiten. Gegenüber "Le Matin" meint eine Bäuerin, dass es sogar zum Alltag gehöre: "Die Katzen fühlen sich bei uns wohl, sie vermehren sich. Wenn es zu viele werden, muss mein Mann einige davon töten. Und die essen wir dann."

Verboten ist dies nicht. Einzig Metzger dürfen kein Katzenfleisch im Handel anbieten. Dennoch fordern europäische Tier- und Naturschützer bereits seit zwei Jahren, dass man den Verzehr per Gesetz verbieten sollte.

