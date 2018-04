Drei Frauen liefern sich Schlägerei mit Türsteher

Als Türsteher braucht man eine dickes Fell und vor allem starke Nerven. Betrunkene Gäste sind da vermutlich noch das kleinste Übel, mit denen die Security-Mitarbeiter nächtlich zu kämpfen haben.

Umfrage Hatten Sie schon einmal Probleme mit einem Türsteher? Ja, das ist schon vorgekommen

Nein, bisher noch nicht

Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich zu betrunken war

Es ist besser, ihr kennt die Antwort nicht

Beschimpfungen, verbale Auseinandersetzung und auch Handgreiflichkeiten stehen für die Club-"Wächter" regelrecht an der Tagesordnung.

Damit aber nicht gleich jede Situation mit unerwünschten Gästen eskaliert, werden die Türsteher speziell geschult. Sie sollen vor allem deeskalierend reagieren und sich nicht auf einen Streit einlassen.

Doch nicht immer gelingt dieses Vorhaben. Denn auch wenn die Securities oft die Ruhe in Person sind, braucht es manchmal nur einen kleinen "Schubser" und die Situation eskaliert.

Zutritt zu Bar verweigert

So wie am 14. April bei einem Nachtclub in Belfast in Nordirland. Drei Damen, vermutlich schon ein wenig alkoholisiert, versuchten hartnäckig in die Bar "Kelly's Cellar" zu kommen. Doch der Türsteher verweigerte ihnen den Zutritt und schickte die Freundinnen fort.

Das passte den Frauen allerdings überhaupt nicht und sie gingen auf den Security los. Eine der Damen war dabei so dermaßen in Rage, dass sie handgreiflich wurde. Sie trat und schlug auf den Türsteher ein, der versuchte, die Angreiferin zu beruhigen und von ihr Abstand zu halten.

Doch als sich auch noch die beiden anderen Frauen in die lautstarke Auseinandersetzung einmischten, eskalierte die Situation.

Türsteher zuckt aus

Der Türsteher ließ sich die Tritte und Schläge der Dame nicht mehr gefallen und schubste sie mit voller Kraft von sich weg. Die Frau konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und stürzte zu Boden.

Die beiden anderen Frauen sahen den Vorfall und attackierten den Mann sofort. Daraufhin drängte er auch sie mit einem kräftigen Stoß zurück. Die zwei Damen verloren ebenfalls den Halt und flogen auf den Gehsteig.

Passanten gehen dazwischen

Die Schubs-Attacke brachte die Frauen aber noch mehr in Rage und sie wollten erneut auf den Security losgehen. Doch nun mischten sich andere Passanten ein und hielten sie davon ab.

Ein Augenzeuge beobachtete den Vorfall und hielt den Moment mit seinem Smartphone fest. Das Video schaffte es schließlich auf YouTube, wo es gerade die Runde macht und heiß diskutiert wird.

Heftige Debatte

Viele User meinen, die Reaktion des Türstehers sei völlig überzogen gewesen, anderen wiederum sehen die Schuld bei den drei Frauen, die einfach nicht akzeptieren wollten, dass sie nicht in den Club durften.

Laut örtlichen Medien wurde die drei Frauen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Ordnungswidrigkeit wenig später von der Polizei festgenommen.

(wil)