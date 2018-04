Vater erfährt auf Facebook von Mord an Tochter (3)

Schlimmer geht es fast nicht mehr: Nach der brutalen Misshandlung an der kleinen Bella E. (3) durch ihren Stiefvater Mark J. (32) in New York, die zu ihrem Tod führte, kam jetzt heraus, dass der leibliche Vater Kellon E. (35) vom Verbrechen an seiner Tochter über Facebook erfuhr! "Ihre Mutter hat es nicht einmal für notwendig empfunden, mir Bescheid zu geben", so ein am Boden zerstörter E. Der Stiefvater – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – soll dem Kind mehrmals stark in den Bauch geschlagen haben, laut Ärzten war es an inneren Blutungen gestorben ...



Die Medien berichteten über die Verhaftung des Täters (Quelle: YouTube).

"Ich habe ihn nie getroffen. Mir hätte es gleich komisch vorkommen müssen, dass dieser Kerl sich um meine Tochter kümmern wollte, aber nicht mal den Vater sprechen wollte", sagte der völlig geschockte Daddy Kellon E. über den Täter zu US-Medien. Die Justiz will den Stiefvater, der bisher schweigt, wegen Mordes anklagen – ihm droht eine lebenslange Haft. Laut einem hochrangigen Ermittler soll Bella auch sexuell missbraucht worden sein.

Die Mutter fand ihre Tochter bewusstlos im Kinderbett

Der mutmaßliche Mörder, er arbeitet im gleichen Restaurant wie die Mutter, hatte das Kind acht Stunden lang allein beaufsichtigt – als Mutter Shamika G. nach Hause kam, fand sie Bella bewusstlos im Bett. Die Ärzte im Krankenhaus hatten sie nicht mehr retten können.



Die Bilder des Tages

(tas)