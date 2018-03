Israelischer Präsident Netanjahu im Spital

Israelische Medien berichteten über eine Einlieferung des Politikers in ein Krankenhaus in Jerusalem aufgrund von hohem Fieber und Husten. Ein Sprecher bestätigte diese Berichte am Dienstagabend.

Netanjahu sei nach einer Erkrankung vor zwei Wochen noch nicht ganz gesund und habe sich einliefern lassen, um weitere Untersuchungen anzustellen, hieß es von offizieller Seite.

(lu)