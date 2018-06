36-jährige Putzfrau gewinnt 90 Millionen Euro

Eine Berliner Putzfrau hat unglaubliche 90 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Es handelt sich um den bisher höchsten Online-Gewinn der Welt.

Mit den Zahlen 14, 19, 21, 30, 32, 4, 7 sicherte sich die 36-jährige Christina den Mega-Jackpot. Die Freude über den Gewinn ist kaum in Worte zu fassen.

"Ein Feld hatte ich mit meinen Wunschzahlen ausgefüllt. Für das andere hat meine Mutter mir Zahlen per WhatsApp geschickt", erzählt Christian gegenüber "Lottoland".

Als die Putzfrau dann vergangenen Samstag während ihrer Spätschicht die Zahlen checkte, "leuchteten die von meiner Mama plötzlich grün", so die 36-Jährige weiter.

"Wussten nicht, was wir denken sollten"

Die beiden Frauen bekamen einen regelrechten Schrecken und konnten ihr Glück kaum fassen. Als sich die Berlinerin wieder beruhigt hatte, fuhr sie sofort zu ihrer 56-jährigen Mutter Anne.

Christina: "Wir blieben bis in die frühen Morgenstunden wach, wussten nicht, was wir denken sollten." Nachdem sie die Bestätigung per E-Mail erhalten hatten, war es der Gewinn dann offiziell bestätigt.

Und was werden Mutter und Tochter mit den 90 Millionen Euro nun machen? Wie sie das Geld genau aufteilen werden, wissen sie noch nicht, Christina wird aber ihren Job als Putzfrau an den Nagel hängen.

Mutter möchte auswandern

Ihrer Mutter möchte sie die Pension bzw. Rente ermöglichen. Der Wunsch der 56-Jährigen sei es "schon sehr lange, auszuwandern". Nun steht erstmal ein USA-Urlaub auf dem Programm. Und zwar mit dem Wohnmobil!

(wil)