Frauen prügeln sich nach Blowjob in der S-Bahn

Verliebte Pärchen, die wild in den öffentlichen Verkehrsmitteln knutschen und nicht mehr die Hände voneinander lassen können, sind auch in Österreich keine Seltenheit.

Doch was sich eine 36-Jährige und ihr Partner am Sonntag in Berlin erlaubt haben, geht dann doch zu weit. Mitten am Tag packte die beiden Liebeshungrigen in der S-Bahn nämlich die Sex-Lust. Offenbar waren sie durch die Fahrt ordentlich in Fahrt gekommen.

Die Frau konnte gegen 11.30 Uhr ihre Gefühle nicht mehr länger in Zaum halten und begann in der S-Bahn ihren 36-jährigen Partner oral zu verwöhnen.

Zahlreiche Kinder in S-Bahn

Dabei störte es das Paar auch nicht, dass sie von zahlreichen anderen Fahrgästen beobachtet wurden. Auch mehrere Kinder hielten sich laut Polizei zu diesem Zeitpunkt in der Bahn auf und bekamen von dem Vorfall Wind.

Eine 18-Jährige fühlte sich von dem Oral-Sex so gestört, dass sie das Pärchen darauf ansprach. Sie stellte die beiden zur Rede und forderte, dass sie die "Handlungen" unterlassen sollten. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Frauen, bei der die 36-Jährige schnell in Rage geriet.

Frau attackiert 18-Jährige

Die Deutsche verlor nach nur kurzer Zeit dann völlig die Nerven und ging auf die junge Frau los. Sie beleidigte die 18-Jährige, kratze sie und schlug ihr ins Gesicht. Anschließend attackierte sie den 19-jährigen Partner des Opfers und verpasste ihm ebenfalls Faustschläge ins Gesicht.

Als dann auch noch der Freund der Angreiferin auf den 19-Jährigen losging, hielt ein Fahrgast den Mann fest. Ein weiterer Reisender zog schließlich bei der Einfahrt in den Berliner Ostbahnhof die Notbremse.

Pärchen versucht zu fliehen

Das Blowjob-Paar ergriff nach dem Stopp die Flucht, die Polizei konnte es aber dank der Videoaufzeichnung und einer Personenbeschreibung schnell ausforschen und festnehmen. Die beiden Opfer des Pärchens erlitten Hämatome am Arm sowie mehrere Kratzwunden am Körper und im Gesicht.

