In Berlin festgenommene Islamisten nicht in U-Haft

Am Sonntag haben Spezialeinheiten sechs mutmaßliche Islamisten festgenommen – "Heute" berichtete. Sie standen im Verdacht, einen Terroranschlag auf den Berliner Halbmarathon geplant zu haben.

Jetzt der Paukenschlag: Es wird höchstwarscheinlich kein Haftantrag gestellt, so ein Polizeisprecher am Montag.

Man habe bei den Durchsuchungen nichts Verdächtiges gefunden – also keine Waffen oder Sprengstoff. Der Zugriff am Sonntag sei erfolgt, weil man ein "Gefährdungsmoment" nicht ausschließen konnte. Die schnelle Reaktion sei auch auf die Amokfahrt von Münster am Samstag zurückzuführen gewesen.

Noch ist nicht klar, woher die Hinweise kamen, die zu dem Terrorverdacht führten.

