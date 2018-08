Leiche am Berliner Stadtrand entdeckt

Wie die deutsche Zeitung "Die Welt" berichtete, wurde am Donnerstag in der Nähe einer Kläranlage am Stadtrand von Berlin der Leichnam einer männlichen Person entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, weshalb die Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat.

Noch ist die Identität des Opfers unbekannt. Es handle sich laut Polizei aber um eine jüngere Person. Laut Obduktion weise die Leiche keinerlei Spuren äußerer Gewalteinwirkung auf. "Trotz der Obduktion steht die Identität des jungen Mannes noch nicht zweifelsfrei fest", wird eine Polizeisprecherin zitiert.

Seit Dienstag ist ein 13-jähriger Bursche aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf abgängig, weshalb spekuliert wird, dass es sich um den Vermissten handeln könnte. "Auch die Todesursache ist noch unklar, deshalb äußern wir uns auch nicht zu weiteren Details oder gar Spekulationen", so die Beamten dazu. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

