Tierhasser schütten Hund Säure über den Kopf

Am Pfingstsonntag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, misshandelten bislang unbekannte Personen einen Berner Sennenhund in Bortfeld bei Braunschweig (Niedersachsen), indem sie diesem eine unbekannte Säure über den Kopf gossen.

Der Hund befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Grundstück seiner Besitzer. Diese hatten zunächst angenommen, das Tier wäre mit Wasser in Berührung gekommen und sich keine weiteren Gedanken gemacht.

Nachdem das Tier allerdings am Abend anfing sich am Kopf blutig zu kratzen, suchten seine Besitzer einen Tierarzt auf. Dieser bestätigte den grausamen Verdacht – der Hund wurde mit Säure übergossen.

Die Polizeiinspektion Salzgitter sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Tierhasser liefern können.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)