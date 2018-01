Kamele mit Botox-Gesicht fliegen aus Beauty-Contest

Zwölf Kamele wurden vom Schönheitswettbewerb im Rahmen des König-Abdulaziz-Festivals in Saudi-Arabien ausgeschlossen – ihnen war Botox gespritzt worden. Damit haben sie gegen das strikte Reglement verstoßen.

Den Siegern bei den Kamelbewerben des 28 Tage dauernden Festes winken insgesamt rund 57 Millionen US-Dollar – die Konkurrenz ist dementsprechend groß und knallhart.

Vergangenes Jahr wurde ein Handbuch veröffentlicht, das die scharfen Auflagen der Bewerber beschreibt. "Kamele mit Drogen in den Lippen, deren Fell in verschiedensten Körperregionen rasiert oder gefärbt wurden, oder in irgendeiner Form von ihrem natürlichen Aussehen abweichen, sind nicht zugelassen", heißt es darin laut "Daily Mail".

"Das Kamel ist ein Staatssymbol Saudi-Arabiens", erklärt der oberste Preisrichter, Fawzan al-Madi, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Neben dem Beauty-Contest stehen auch Wettbewerbe zur Gehorsamkeit, Geschwindigkeit und Kamel-Haarkunst.



