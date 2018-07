Igitt! Bettwanzen-Alarm in der Business-Class

Aus den Sitzen krabbelten überall Bettwanzen! Horrorflug für eine indische Familie, die sich am Flug von Newark nach Mumbai die Business-Class gegönnt hatte: Kurz nach dem Start des Air India-Jets fielen Dutzende Bettwanzen über die Familie her, eines der Kinder war mit Bissen übersät, blutete aus den Wunden.

Aus dem Sitz tauchten immer mehr Bettwanzen auf

Ein betroffener Augenzeuge postete Bilder der Wanzen, machte seinen Ärger auf Twitter Luft. Er postete: "Wir haben die Crew alarmiert und ein Abwehrmittel versprüht. Nach einer Weile sind noch mehr Bettwanzen von anderen Sitzen aufgetaucht. Wir waren schockiert und beschwerten uns. Meine Frau und meine jüngere Tochter haben die Crew-Sitze in der Economy Class erhalten, die in einem schlechten Zustand waren. Ihre Tische waren kaputt und der Fernseher konnte nicht ausgeschaltet werden. Die Crew musste ein Tuch holen, um ihn zu verdecken."

@airindiain @sureshpprabhu @narendramodi_in Suresh Prabhuji - just arrived from New York on Air India 144 business class with family . All our seats infested with bed bugs . Sir , have heard of bed bugs on trains but shocked to experience on our maharaja and that too business pic.twitter.com/m2GnfOpTO3