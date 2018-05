Bewaffnete Polizei stürmt Wohnung von Ex-Bachelor

„Es war ein halbes dutzend Polizisten, teilweise mit gezückter Pistole. Sie stürmten in die Wohnung, suchten in allen Zimmern“, erzählte Slavov (27) der "Bild". Der Ex-"Bachelor" und ehemalige "Austria's Next Topmodel"-Kandidat kickt derzeit bei Drittliga-Klub FC Chemnitz.

Polizeibesuch während Klum-Show



Die Polizisten suchten einen Mann, der abgeschoben werden sollte. Allerdings: Der Vermieter hatte die Namensschilder auf den Türen nicht erneuert - die Polizei stürmte daher die falsche Wohnung, jene von Slavov.

Der Profi-Kicker schaute gerade "Germany's Next Topmodel": „Die Situation war sehr angespannt, die Polizisten wirkten sehr unter Druck. Zum Glück erkannte mich der Einsatzleiter. Ich konnte später kaum einschlafen, ich dachte mein Herz explodiert.“

Die Beamten entschuldigten sich und marschierten weiter. Der Gesucht ist noch immer flüchtig.

(red)