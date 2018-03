Bewaffneter schießt Angestellte in Spital nieder

Mindestens ein Opfer ist tot, ein weiteres befindet sich in kritischem Zustand. Das ist die furchtbare Bilanz eines bewaffneten Angriffs auf ein Unikrankenhaus in Birmingham, Alabama, Mittwochabend (Ortszeit).

Wie der Sender "WBRCV Fox6" berichtet, soll ein Unbekannter im zweiten Stock des UAB Highlands Hospital das Feuer auf zwei männliche Angestellte eröffnet und danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

The active shooter situation at UAB Highlands is over, and UAB Police have issued an all clear. Shooter has been subdued. Updates to follow.