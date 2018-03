Er stritt mit Security, dann raste er in Disco

Kur vor ein Uhr ist im englischen Gravesend ein Mann mit einem Auto in einen Club gerast und hat mehrere Menschen umgefahren. Im "Blake's Nightclub" spielten sich dramatische Szenen ab, wie BBC-Moderator Reece Parkinson berichtete. Er war Augenzeuge.

"Ein Typ, der nicht in den Club gelassen wurde, ist mit seinem Auto reingefahren und hat uns beinahe umgebracht", twitterte er.

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm — Reece Parkinson (@Reece_Parkinson) 17. März 2018

Die Polizei teilte mit, sie gehe davon aus, dass der Fahrer zuvor aus dem Club gewiesen wurde. Er wurde wegen versuchten Mordes verhaftet.

Der Mann habe zuerst das Eingangstor gerammt und sei dann in die Raucherzone des Clubs gefahren, wo ein Hip-Hop-Konzert stattfand. "Plötzlich war überall Rauch. Ich sah eine blutende Frau. Es war schrecklich", sagte ein Disco-Besucher zum Daily Star.

Never been so scared in my life. The car came inches from running me and my friends over, What is the world coming too? SMH #Gravesend #Blakes pic.twitter.com/ETNv11yRdM — Sonny Powar (@Sonny_Powar) 18. März 2018



Offenbar mehrere Verletzte

Auf Videos, die Augenzeugen gemacht haben, ist der Rettungseinsatz zu sehen. Dutzende Einsatzwagen von Feuerwehr und Sanität sind vor Ort. Auf Twitter berichten mehrere Zeugen, dass es Verletzte gegeben habe.

"In unserer Gruppe gab es nur leicht Verletzte", schreibt ein Augenzeuge. "Wir waren unter denen, die Glück gehabt haben."

Die Polizei bestätigte die Festnahme und sagt, es handle sich nicht um einen Terroranschlag.

«Menschen wollten in den Ausgang gehen und die Nacht geniessen, wie sie das jeden Samstag machen», schreibt ein schockierter Twitter-Nutzer. «Niemand sollte so etwas erleben müssen.»

Auch über die Hintergründe wird spekuliert. So soll der Mann Medienberichten zufolge vor der Tat eine Auseinandersetzung gehabt haben. Augenzeugen berichten, dass dabei auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Der Täter soll zuerst mit den Türstehern gestritten haben.

A man has been arrested after a car drove into a nightclub building in #Gravesend. https://t.co/LIcLbni2iZ — Kent Police (UK) (@kent_police) 18. März 2018



"Security versuchte ihn rauszuzerren"

Sicherheitsleute standen vor dem Auto und schrien den Mann an, sagt ein Clubbesucher zur "Sun". "Sie versuchten, das Auto zu stoppen. Dann fuhr er zurück und gab dann voll Gas."

"Ein Security riss die Türe des Autos auf und versuchte, denn Mann hinauszuzerren, doch das Auto kam direkt auf uns zu», sagt er weiter. «Ein anderer wollte sich mit einem Sprung zur Seite retten, wurde aber erfasst und prallte auf die Frontscheibe. Ich wusste, dass er nicht stoppen wird, so packte ich meine Freundin und wir rannten davon."

"Alle mussten hinter das Gebäude"

Sicherheitskräfte hätten alle Besucher angewiesen, hinter das Gebäude zu gehen, wie eine 19-jährige Clubbesucherin sagt. "Wir haben nicht viel gesehen. Ich habe nur gehört, jemand habe mehrere Leute umgefahren."

Partybesucher versuchten, hinauszukommen, wurden aber angewiesen, vom Eingang fernzubleiben. Alle mussten 15 Minuten warten. "Die Musik hat angehalten. Es herrschte Panik", sagt die 19-Jährige.

Heard of the attack back home, a car drove into the Blake’s club! Hope all my peeps in Gravesend are safe #gravesend pic.twitter.com/xlwKWzyJee — Yan (@YannisAcott) 18. März 2018

