Blau leuchtendes UFO lässt Schweizer rätseln

Nicht einmal die Schweizer Flugsicherungsfirma Skyguide weiß, worum es sich beim mysteriösen Flugobjekt am Kreuzlinger Nachthimmel handelt. Nachdem ein "20 Minuten"-Leser am Donnerstag einen leuchtenden blauen Ring gesehen hatten, gingen bis Sonntag immer mehr Meldungen ein. Offenbar bewegt sich das Objekt fort.

Ein Bewohner von Altnau berichtet, er habe das blaue Licht in der Nähe von Herrenhof im Kanton Thurgau gesehen und es mit der Angst zu tun bekommen. "Das Licht leuchtete wirklich extrem hell", berichtet er. Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa sagte am Donnerstag: "In der Regel lässt sich jede Sichtung nach der Konsultation unserer Radarbilder plausibel erklären."

Skyguide weiß noch immer nichts

Martin G. aus Solothurn hat das Objekt ebenfalls gesichtet und kurzerhand Skyguide kontaktiert. "Sie sagten mir, dass man auf dem Radar nichts erkennen könne." Barrosa: "Wir sind für den Flugverkehr zuständig. Was nicht auf unseren Radaren erscheint, können wir auch nicht beurteilen." Der blau leuchtende Himmelskörper ist somit weiterhin ein nicht identifiziertes Flugobjekt. Mittlerweile gehen Meldungen aus der ganzen Schweiz ein, auch aus der Romandie. Die Beschreibungen decken sich jeweils mit jener aus Kreuzlingen.

G. beschäftigt sich schon länger mit solchen Phänomenen und hat den mysteriösen Himmelskörper auch durch sein Teleskop gesehen. "Er blinkte blau und violett, wechselte aber auch ins Weiße." Ebenso habe er sich in südöstlicher Richtung über das Schweizer Mittelland bewegt. Trotz Teleskop kann G. nicht genauer bestimmen, worum es sich beim Objekt handelt. Jedoch hat er eine Theorie: Es könnte sich auch um einen Militärflugkörper handeln. "Wenn dem so ist, dann wird sowieso alles geheim gehalten."

Andere Leser vermuten, dass die Sichtungen mit dem Start des Tess-Weltraumteleskops der NASA vom Mittwoch zusammenhängen könnten. Dem widersprechen die Angaben von Martin G., der das Flugobjekt bereits im März gesehen und gefilmt haben will.

Laut Barrosa gehen ständig solche Meldungen ein und nicht alle können aufgeklärt werden. Auch bei der Sternwarte Urania in Zürich sind UFO-Meldungen an der Tagesordnung, die meisten stellen sich aber als Nonsens heraus oder versanden. Ob das unbekannte Flugobjekt je identifiziert werden kann?

(red)