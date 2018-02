Bloggerin wollte Krebs vegan heilen - sie starb

Mit dem Youtube-Kanal "Liz and Mari" postete sie mit ihrer Nichte immer wieder Videos, in denen sie über die heilende Kraft des Veganismus sprach. So gab sie auch an, dass rohe Früchte sie vom Krebs befreit hätten.

Davor hätte sie sich von Fleisch ernährt. Nach der Diagnose empfahlen ihr die Ärzte, sich einer Chemotherapie zu unterziehen. Mari verweigerte. Stattdessen hätte "Gott sie zum Obst und Gemüse im Supermarkt" gebracht. Dadurch sei sie laut eigener Aussage geheilt worden.

Veganismus gegen Homosexualität

Nun meldete sich ihre Nicht in einem Youtube-Video, indem sie erklärt, dass ihre Tante gestorben sei - an Krebs. Dieser hätte die Leber, die Lunge und sogar ihr Blut angegriffen. In dem Clip übt die Bloggerin aber Kritik an ihrer Tante: Sie soll am Ende nicht komplett vegan gelebt haben. Für sie sei dies der Grund, weshalb der Krebs gesiegt hat.

Kurios: Mari gab sogar an, dass der Veganismus sie von der Homosexualität "geheilt" hätte. Ihre Nicht meint aber, dass ihr Glaube sie zum Umdenken bewegt hätte.

(slo)