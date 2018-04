Gorilla verzückt das Web mit Handstand

Sein Sportplatz ist das Affengehege: Seit vielen Jahren lebt "Bolingo" in "Busch Gardens" in Tampa Bay in Florida (USA) . Der Gorilla und seine Trainerin Rachel Hale beigeistern jetzt im Web mit einem Video, in dem sie Moves und den Handstand zeigen.

"Bolingo hat jede Menge Charme"

Trainerin Hale macht "Bolingo" die Bewegungen vor, der Gorilla jeden Move mit Freude nach. Das Duo trainiert bereits seit drei Jahren zusammen. Bolingo ist einer von sieben Gorillas im Tierpark. Trainerin Rachel: "Er hat eine starke Persönlichkeit und sehr viel Charme. Mit Bolingo zu arbeiten macht mir sehr viel Spaß – wenn er mich erblickt, sprintet er durch das ganze Gehege, um mit mir zu trainieren."

(isa)