Bombe vermutet: Viele Verletzte in Restaurant

Die Behörden sprachen am Freitagmorgen (Donnerstagabend Ortszeit) von einem "verdächtigen Vorfall", lokale Medien berichteten über einen möglichen Bombenanschlag auf das Restaurant in einer Einkaufsstraße der Großstadt westlich von Toronto. Mindestens 15 Menschen seien teils schwer verletzt worden, drei Menschen schweben in kritischem Zustand.

Die Polizei berichtet von Augenzeugen-Aussagen, nach denen zwei Verdächtige einen Sprengsatz im Restaurant zur Detonation brachten und danach flüchteten. Kameraaufnahmen zeigten zwei komplett in Schwarz gehüllte und offenbar maskierte Personen. Während die Schwerverletzten in Spezialkliniken gebracht wurden, liefen die Ermittlungen und eine Großfahndung nach den möglichen Tätern.

Security cam still from Bombay Bhel in #Mississauga tonight of two male suspects wanted for planting an IED inside the restaurant, injuring 15 ppl. Notice tactical prep like covered faces and dark hoodies. pic.twitter.com/DtTKdlU5pg