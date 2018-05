Australier gewinnt zweimal in einer Woche im Lotto

Am 6. Mai gewann der in Bondi (Australien) lebende Mann (40, will anonym bleiben) 640.000 Euro. Kaum hatte er den ersten Geldsegen verkraften, gewann er nochmals 920.000 Euro. "Ich dachte gerade, das ist zu gut, um wahr zu sein", so der Glückspilz gegenüber NSW Lotteries, als er über den zweiten Gewinn informiert wurde.



Sieger kauft sich Haus und ein Auto

"Ich wünschte, ich könnte anderen einen Tipp geben, wie das geht", sagte der Gewinner. Das Geld wolle er nicht auf den Kopf hauen: Er wolle ein Haus in Sydney kaufen, ein neues Auto und "selbstverständlich Ferien in Honolulu" machen.

Statistisch geseehen kommt ein Lottogewinn sehr selten vor: Die wahrscheinlichkeit liegt bei 1,845 Millionen. NSW-Lotterie-Sprecher Matt Hart: " Wir wissen von keinem anderen, der in einer Woche zwei Mal gewonnen hat. Wir hatten ein paar Leute, die zwei mal im Leben gewonnen haben, aber nicht zwei Mal in einer Woche – das ist sehr ungewöhlich und einmalig".

(isa)