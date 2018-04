14-jähriges Mädchen im Wald sexuell belästigt

Gemeinsam mit einer Freundin war eine 14-Jährige am Dienstag auf einem Feld- und Wirtschaftsweg zwischen der Hauptstraße in Walberberg und dem Holzweg in Merten im deutschen Bonn unterwegs.

Auf Höhe eines kleineren Waldstücks sprang plötzlich ein maskierter Mann hervor und attackierte das junge Mädchen ohne zu zögern.

Der Mann schlug der 14-Jährigen ins Gesicht, umklammerte sie und berührte das Mädchen laut Polizei dann "in unsittlicher Art und Weise".

Grapscher beleidigte Mädchen

Dabei beleidigte der Täter die Jugendliche und ließ schließlich von ihr ab. Die beiden Freundinnen rannten daraufhin sofort nach Hause und erzählten ihren Eltern von dem Übergriff.

Die Erziehungsberechtigten alarmierten umgehend die Polizei. Doch von dem Grapscher fehlte bereits jede Spur, er hatte die Flucht ergriff und das Weite gesucht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu einer Festnahme. Der derzeitige Aufenhaltsort des Mannes ist nicht bekannt.

Ermittlungen laufen

Die 14-Jährige erlitt bei dem sexuellen Übergriff leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

(wil)