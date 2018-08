Boot wird zum Spielball des Meeres

Ein Boot löste sich im indonesichen Surfort Nias vom Steg. Danach folgten spektakuläre Aufnahmen. Denn das kleine Schiff wurde zu einem echten Spielball für die Wellen.

Wie ein Spielzeug wurde es hin und her gerissen. So lange, bis es schlussendlich kenterte. Glücklicherweise befand sich niemand an Bord. Das wird so wohl auch nicht mehr so bald ändern, denn das Boot sah am Ende nicht mehr wirklich funktionsfähig aus.

(slo)