Boxer zerstückelt Freundin wegen Jungfräulichkeit

Gary C. (28) und Yee-min H. (27) aus der Metropole Neu-Taipeh auf der chinesischen Insel Taiwan hatten sich vor knapp zwei Monaten über die Dating-App Tinder kennen und lieben gelernt, doch um den 19. Mai steuerte die noch junge Beziehung auf ein tödliches Ende zu.

Wie das örtliche Nachrichtenportal "Apple Daily" berichtet, wurde Tage später die junge Frau tot aufgefunden. Sie war zerstückelt und in mehreren Plastiksäcken vergraben worden. "Sie hat mich hintergangen" – Diese letzte Nachricht entdeckten Polizisten nur Stunden später neben der Leiche ihres Freundes. Er hatte sich selbst das Leben genommen.

Die junge Frau wurde bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihrem Lebensgefährten am 20. Mai zuletzt lebendig gesehen. Weil Gary C. bereits eine Vorgeschichte voller häuslicher Gewalt haben soll, machte sich ihr Bruder Sorgen und wollte wissen, wie es um sie stehe. Doch seit 19. Mai waren alle seine Nachrichten unbeantwortet geblieben. Er war es auch, der vergangenen Samstag deshalb die Polizei alarmierte.

Doch nicht Jungfrau

Noch am selben Tag reagierte Gary C. auf Facebook darauf und deutete dabei auch sein mögliches Motiv an. Obwohl sie mit ihm eine Beziehung eingegangen war, hätte ihm die 27-Jährige erklärt, dass sie Tinder eigentlich nur für One-Night-Stands nutzen würde und sich auch weiterhin hinter seinem Rücken mit anderen Männern getroffen und auch über ihre Jungfräulichkeit gelogen habe.

Er habe die Beziehung beenden wollen, schreibt der gehörnte Kampfsportler weiter. Doch sie habe im versprochen sich zu ändern und ihn angefleht, sie zurückzunehmen. In den folgenden Tagen habe er sie aber weiter bei Online-Flirts erwischt. "Schlussendlich" habe sie sich nicht geändert, sondern weiter online mit Männern geflirtet, so der 28-Jährige.

Überwachungskameras führten Polizei zu Leiche

Die Polizei stürmte noch am selben Abend sein Appartement, doch konnte weder Gary C. noch Yee-min H. antreffen. Erst die Aufnahmen einer Überwachungskamera vom 22. Mai enthüllten die schreckliche Bluttat. Darauf ist der 28-Jährige zu sehen, wie er gegen 01.00 Uhr früh mehrere prallgefüllte Plastiksäcke von seiner Wohnung in den Hof trägt und dort an verschiedenen Stellen in Blumenbeeten verscharrt.

Von dem mutmaßlichen Killer fehlte aber jede Spur. Erst Sonntagfrüh wurde seine Leiche an einem Baum in der Nähe eines Krankenhauses im Bezirk Xinzhuang gefunden.

