Häftling läuft in Kinderparadies Amok

Dieser Einsatz war sicher kein Kinderspiel! Laut britischen Medien war ein Häftling (ca. 30) in Bradford der Polizei entwischt und in das nahe Kinderparadies "The Alphabet Zoo" geflohen. Dort tobte er herum und verletzte auf der Flucht angeblich sieben Menschen, darunter vier Kinder. "Er hat die Kids weggestoßen wie Kegel", zeigte sich der Betreiber geschockt ...



Das Netz berichtet über den dramatischen Vorfall (Quelle: YouTube).

Am Ende seines "Amoklaufs" war der Täter von einem fünf Meter hohen Balkon gesprungen – und kopfüber auf dem Boden gelandet. Er musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital abtransportiert werden. Die etwa 100 Besucher des Kinderparadieses waren von der Polizei in Sicherheit gebracht worden. Zwei Besucher hatten Verletzungen erlitten, als der Täter sie angegriffen hatte. Laut Behörden hätte der Mann verhaftet werden sollen und war daraufhin in "The Alphabet Zoo" geflüchtet ...

Das Kinderparadies postete ein Statement zu dem Vorfall (Quelle: Facebook).

(tas)