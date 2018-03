Bräutigam bei Hochzeit aus Versehen erschossen

Es hätte der schönste Tag ihres Lebens werden sollen - am Ende wurde es die wohl schlimmste Tragödie, die man sich nur vorstellen kann: Wie die Polizei in Delhi berichtet, wollte ein junges Paar am Montag ihre Hochzeit feiern. Dafür nahmen einige der Gäste auch Waffen mit, um mit ihnen in die Luft zu schießen - dies sei eine Familientradition.

Waffen auf Hochzeiten toleriert

Einer der Anwesenden soll aber zu überschwänglich gewesen sein und traf beim Schießen keinen geringeren als den Bräutigam. Der Polizeisprecher meinte: "Er fiel sofort zu Boden und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde sein Tod um kurz nach Mitternacht festgestellt."

Der Schütze wurde bereits ausgeforscht. Ermittlungen gegen ihn laufen. Ob er mit einer Strafe rechnen muss ist unklar. Das Abgeben von Schüssen ist nämlich illegal, wird aber auf Hochzeiten geduldet. Möglicherweise wird die Tradition nun beendet.

