Bär wird verfolgt, dann dreht er den Spieß um

Das Video wurde laut einem Bericht der italienischen Zeitung "corriere" auf dem russischen Kurilen-Archipel aufgenommen. Es zeigt zwei Touristen auf einem Motorschlitten, die plötzlichen in der schönen Schneelandschaft einen Braunbären entdecken. Sie machen daraufhin kehrt und verfolgen das Tier. Erst flieht das verschreckte Tier noch vor den Fremden, dann dreht sich der Bär plötzlich um und versucht, die Touristen anzugreifen. Um ein Haar können die Winterurlauber noch entkommen.

Umfrage Bär wurde von Touristen gejagt: Was sagen Sie dazu? Schlimm ist das. Die Touristen sollten zur Rechenschaft gezogen werden.

Ja und? Ist noch nichts passiert.

Ist mir egal.

Die Aufnahmen kursieren im Netz und haben mittlerweile einen Shitstorm ausgelöst. Allen voran das verantwortungslose Verhalten der Touristen wird kritisiert.

"Mann muss die Natur achten"

Der für Jagd zuständige Minister Danila Dudarev erklärte der Zeitung: "Sie sind nicht gefährlich, wenn sie nicht provoziert werden. In dieser Jahreszeit erwachen die Bären aus dem Winterschlaf und suchen Nahrung." Außerdem meinte er verärgert: "In Zukunft könnte das Tier seine Aggressionen an Menschen auslassen, die nicht dazu in der Lage sind, schnell mit dem Schneemobil zu fliehen."

Bei den Kommentaren zum Video äußern sich fast ausschließlich erboste User, die erklären das Verhalten der Touristen beim besten Willen nicht nachvollziehen zu können. "Das sieht man wieder, dass Menschen wilder als Tiere sind. Schade, dass der Bär sie nicht erwischt hat", schreibt etwa ein Nutzer, während sich einer anderer fragt, wann "Menschen endlich lernen, die Natur zu achten."

